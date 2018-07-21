Alexandra Sabuncu'nun intiharında şüphe uyandıran detaylar

Türk asıllı John Sabuncu'nun modellik yapan 23 yaşındaki kızı Alexandra Sabuncu, geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için Florida'dan Türkiye'ye geldi.

Arkadaşları Jason Levi ve Kate Rose ile gün boyu eğlenen genç model, daha sonra Jason Levi'nin Etiler'deki evine gitti.

KALDIRIMDA AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

Sabuncu akşam saatlerinde, İstanbul’un en pahalı sitelerinin bulunduğu Adnan Saygun Caddesi’ndeki kaldırımda ağır yaralı olarak yatarken bulundu. Genç kız hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Arkadaşları ifadelerinde, gündüz havuz partisi yaptıklarını ve alkol aldıklarını söyledi.

"AİLEVİ SORUNLARI VARDI"

Daha sonra eve geçtiklerini anlatan arkadaşları Sabuncu'nun sentetik uyuşturucu aldığını iddia ederek, "Alexandra'nın ailevi sorunları vardı. Onlardan bahsetti ve daha sonra çığlık atarak balkona koştu ve aşağı atladı." ifadelerini kullandı.

AVUKAT: BİRÇOK ŞÜPHELİ NOKTA VAR

Vatan gazetesinin haberine göre, Sabuncu ailesinin avukatı Ece Dayıoğlu ise olayda birçok şüphenin olduğunu söylüyor. Dayıoğlu'nun açıklamalarına göre olayın ayrıntıları şöyle:

"Olay günü önce Ulus’taki Poyraz Sitesi’nde Kate ve Alexandra buluşuyor. Yanlarına saat 18.30 gibi E.M. adlı arkadaşları geliyor. Kate ve Alexandra’yı otomobille alıp Jason’un Adnan Saygun Caddesi’ndeki dubleks dairesine götürüyor. Akşam düğüne gideceği için kendisi kalamıyor. İfadesinde ise iki arkadaşında da alkol ve uyuşturucu gözlemlemediğini söylüyor. Oysa Kate havuza gitmeden Alexandra’nın kendisine LSD isimli uyuşturucudan verdiğini söylüyor. Eğer uyuşturucu almış olsalar E.M. bunu fark ederdi.

İFADELER ÇELİŞKİLİ

Kate ifadesinde, olay sırasında dairenin terasında oturduklarını, Alexandra’nın tuvalete gittiğini daha sonra koşarak terastan atladığını, bu sırada Jason’un arkası dönük olarak bilgisayarla uğraştığını ve olayı görmediğini söylüyor. Jason ise, o sırada müzik dinlediğini, Kate’i terasta koşarken gördüğünü ve onun atlayacağını düşünerek Kate’i tuttuğunu, Alexandra’yı görmediğini söylüyor. Bu iki ifade çelişiyor.

NEDEN ÇANTASIYLA ATLADI

Olay yeriyle ilgilli iki şüphe var. Birincisi Alexandra’nın yanında çantası bulundu. İçinde cüzdan, cep telefonu, plaj terliği çıktı. Kim çantasıyla atlayarak intihar girişiminde bulunur ki?

'KALDIRIM VE APARTMAN ARASINDA FAZLA MESAFE VAR'

Ayrıca yola dik olarak düşmesi gerekirken yola paralel durumda bulunmuş. Bunların hepsi bizde kuşku uyandırıyor. Ayrıca kaldırım ile apartman arasında da epey mesafe bulunuyor.

KATE YURT DIŞINA GİTTİ

Bundan sonrası daha ilginç çünkü Jason, Kate’i aşağıya bile indirmiyor ve evine gitmesini söylüyor. Sonra ambulans geliyor ve hastaneye gidiyorlar. Bundan sonraki süreçte yanında hep avukatı bulunuyor. Poliste ifade verdikten sonra Kate telefon ile karakola ifadeye çağrılıyor. Yani olaydan tam 6 saat sonra bu oluyor. Kate ifadesini veriyor ve pazar günü uçağa atlayarak yurt dışına gidiyor.

Polis tarafından üçünün de el swap izi alınmış. Ancak ne Kate ne de Jason kan vermeyi reddetmiş. Kate, ifadesinde havuza gitmeden LSD tipi uyuşturucu aldığını söylemiş. Ama Jason’un bu konuda ifadesi bulunmamasına rağmen, olay yeri inceleme sırasında hem birinci kattaki odasında hem de terasta uyuşturucu madde kalıntıları tespit edilmiş. Bu kalıntılar şimdi içeriğinin tespiti için Adli Tıp’a gönderildi."

"HAYAT DOLU BİR GENÇ"

Avukat Ece Dayıoğlu, Alexandra’nın intihara meyilli olamayacak kadar hayat dolu bir genç olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 3. sınıf öğrencisi. Türkiye’nin en önemli mimarlık bürolarından Tabanlıoğlu’nda ise staj yapan başarılı bir genç. Mayıs ayında ise ‘Now see you’ adlı sergi açmış. Milona’daki Naba Üniversitesi’nden ise ‘Fine Arst’ bursu verilmiş. Annesiyle babası ayrı yaşıyor ama dendiği gibi büyük problemleri yok ve iddia edildiği gibi de babası uyuşturucudan hapis yatmıyor. Rahatsızlığı var ve bir hastanede tedavi görüyor. Babaannesi, anneannesi ve halası üzerine titriyor. Enstrüman çalıp şarkı söyleyen, sosyal bir genç kız. Biz olaya şüphe ile bakıyoruz. Olayın bütün detayları incelenmesi gerekiyor."