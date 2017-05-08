Aleyna Tilki alın teriyle nasıl para kazanılır anlattı

İddialı konuşmalarıyla gündem olan Tilki, bu tarzını bozmayarak imalı açıklamalarda bulundu.

HAYALİ 1 MİLYON

Tilki "İnşallah ben bir gün 1 milyon kişiye konser veririm. Çünkü hem şarkı söylüyorum hem de dans ediyorum." sözleriyle sadece sahnede şarkı söyleyen meslektaşlarına göndermede bulundu.

"ALIN TERİYLE PARA KAZANIYORUM"

Yeni parçasına övgüler yağdıran genç şarkıcı; "Kayıtta cam, pencere açılmıyor. Hava almadığı için terliyorsunuz ve o zaman anlıyorsun, alın teriyle para nasıl kazanılır." diyerek esprili konuştu.