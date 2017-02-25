Küçük yaşına rağmen sansasyonsuz günü geçmeyen Aleyna Tilki, şimdi de ehliyetsiz araç kullandı.

18 yaşını doldurmadığı için henüz ehliyet alması mümkün olmayan Tilki, bu anlarının videosunu çekerek, İnstagram hesabının hikayeler kısmında paylaştı.

SEDA SAYAN'IN SEVGİLİSİNDEN İHBAR

Seda Sayan'ın sevgilisi Erkan Çelik ise; Aleyna Tilki'nin bu görüntülerini kendi İnstagram hesabından paylaşarak ihbarda bulundu. Çelik mesajında şu sözlere yer verdi: "Bu bir ihbardır! Yaşı 16 olduğu için sahnelere çıkamayan Aleyna Tilki'yi bu yaşta ehliyetsiz araba kullanarak diğer insanların canını tehlikeye atmasından dolayı önce kınıyor sonra da trafik ekiplerine şikayet ediyorum."

Aleyna Tilki ehliyetsiz trafiğe çıktı VİDEO