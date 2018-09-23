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Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

Aleyna Tilki, 700 bin TL'ye aldığı arabasını park ederken yanındaki Emrah Karaduman'ın aracına çarptı.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 09:03..
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Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman'ın arası açılmış, genç popçu kırgınlığını ağlayarak paylaştığı videoyla dile getirmişti. İkilinin küslüğü uzun sürmedi. Emrah Karaduman, Aleyna Tilki'ye çiçek gönderince buzlar eridi.

Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman, dün akşam aileleriyle birlikte yemeğe çıktı. Genç popçu, hep birlikte yer aldıkları kareyi, "Emrah'ın anne, benim anne toplandık yemek" notuyla paylaştı.

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

İkili bugün de Boğaz turuna çıktı. Ancak keyifli başlayan gezi tatsız bitti. Aleyna Tilki, 700 bin TL'ye aldığı arabasını park ederken yanındaki araca yani Emrah Karaduman'ın aracına çarptı.

"İYİ GÜZEL PARK EDİYORSUN DA..."

Emrah Karaduman, Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı kareye, "İyi güzel park ediyorsun da benim arabamın suçu ne Aleyna Hanım" notunu yazdı.

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

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