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Aleyna Tilki kitap yazdığını açıkladı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki katıldığı radyo programında 9 yaşından beri kitap yazdığını açıkladı.

05.10.2017 - 03:04
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Onur Kırış'ın sunduğu, Kral Pop TV ve Kral Pop Radyo'da yayınlanan "20 Dakika" programı bu hafta genç sanatçı Aleyna Tilki'yi ağırladı.

"AMACIM TEORİK BİR DURUM OLUŞTURMAK"

Aleyna Tilki, uzun zamandır yazılar yazdığını, ama kitap çıkarmayı düşünmediğini söyledi ve “Ben 9 yaşından beri yazıyorum. Kişisel gelişim ve felsefe ağırlıklı yazılar yazıyorum. Felsefeyi de koymamın amacı orda teorik bir durum oluşturmak. Çünkü kesin ve bilgisel, bilimsel bilgiler paylaşmayı sevmiyorum. Kendi ruhumdan ve keşfettiklerimden bahsetmek istiyorum. Dili çok ağır ve çok asi, potansiyelimi biliyorum. Ama yazdığım yazılar hakkında eleştirilirsem çok savunmasız kalırım. Henüz kitabımı çıkarmak istemiyorum” diyerek itirafta bulundu.

Aleyna Tilki kitap yazdığını açıkladı

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