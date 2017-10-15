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Aleyna Tilki konseri 2 dakika sürdü

Kayseri'de bir AVM'de düzenlenen mini konsere çıkan Aleyna Tilki izdiham nedeniyle konsere devam edemeyerek alandan ayrıldı.

15.10.2017 - 10:20
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Kayseri’ye bir AVM’nin daveti üzerine konser ve imza vermeye gelen genç pop sanatçısı Aleyna Tilki, hayranları ile buluştu. Polis ve özel güvenlikçilerin önlem alırken mini konsere saatler kala AVM’yi dolduran hayranları sevilen şarkıcının sahneye çıkması ile birlikte izdihama neden oldu.

Aleyna Tilki konseri 2 dakika sürdü

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

AVM özel güvenliği yetersiz kalınca, konser alanında yapılacağı terasa Çevik Kuvvet polisi çağırıldı. Konseri ön sıralardan izlemek isteyen seyirciler ezilme tehlikesi yaşadı. Çok sayıda genç, baygınlık geçirince güvenlik güçlerinin yardımı ile konser alanından omuzlarda çıkarıldı. İzdiham nedeniyle Aleyna Tilki, 2 dakika süren mini konserinin ardından alandan ayrıldı.

Aleyna Tilki konseri 2 dakika sürdü

"AFFET ALEYNA BABA"

Konser alanına gelen bazı hayranları hazırladıklar 'Affet Aleyna Baba' pankartı açarak sevgi gösterisinde bulundu.

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