Aleyna Tilki konseri 2 dakika sürdü

Kayseri’ye bir AVM’nin daveti üzerine konser ve imza vermeye gelen genç pop sanatçısı Aleyna Tilki, hayranları ile buluştu. Polis ve özel güvenlikçilerin önlem alırken mini konsere saatler kala AVM’yi dolduran hayranları sevilen şarkıcının sahneye çıkması ile birlikte izdihama neden oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

AVM özel güvenliği yetersiz kalınca, konser alanında yapılacağı terasa Çevik Kuvvet polisi çağırıldı. Konseri ön sıralardan izlemek isteyen seyirciler ezilme tehlikesi yaşadı. Çok sayıda genç, baygınlık geçirince güvenlik güçlerinin yardımı ile konser alanından omuzlarda çıkarıldı. İzdiham nedeniyle Aleyna Tilki, 2 dakika süren mini konserinin ardından alandan ayrıldı.

"AFFET ALEYNA BABA"

Konser alanına gelen bazı hayranları hazırladıklar 'Affet Aleyna Baba' pankartı açarak sevgi gösterisinde bulundu.