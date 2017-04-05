Aleyna Tilki yaza damga vurmak istiyor

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Akmerkez'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde 17. yaşını kutlayan Tilki, dünya starı olmak istediğini söylemişti.

BU ŞARKILAR YAZA DAMGA VURACAK

İddialı açıklamalarına devam eden genç şarkıcı, bu yaza şarkılarıyla damga vuracağını söyledi.

Aleyna Tilki, şu açıklamaları yaptı; "Yıldız Tilbe'nin albümünden bir şarkım daha olacak. Bu şarkılar yaza damga vuracak.

ÇOK TIK BEKLEMİYORUM

İlk şarkım çok tıklandı. İkinci şarkıda bu kadar tık beklemiyorum. Çünkü sanatsal bir şarkı olacak"