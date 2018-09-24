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Aleyna Tilki: Her şey Emrah'ın suçu

Sosyal medyada birbirleriyle atışan Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 08:04..
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Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, Nişantaşı Citys’s AVM’de bulunan bir güzellik merkezinden çıkarken objektife takıldı.

"ŞOKLANDIK"

Çıkışta soruları yanıtlayan Tilki, Karaduman’la güzellik merkezinde şok tedavisi uygulattıklarını söyledi: “Kendimizi şokladık. Sıcaklık -40’a kadar düşüyor. Soğuk havayı çok seviyorum, kendimi soğuk havalarda, dağlarda koşturan Tilki gibi hissediyorum” dedi.

Aleyna Tilki: Her şey Emrah'ın suçu

"İNATLAŞTIK"

Aleyna Tilki, 700 bin TL’ye aldığı arabasını park ederken Emrah Karaduman’ın aracına çarpması hakkında da konuştu. Ünlü şarkıcı, “Kaza değil o. Emrah, ‘bana oradan çıkamazsın’ dedi. Ben de ‘hayır çıkabilirim’ dedim.İnatlaştık biraz. Çıktım da aslında ama sonra baktım Emrah’ın arabasına sürtmüşüm. Emrah’ın suçu, uyarması lazımdı beni” dedi.

Aleyna Tilki: Her şey Emrah'ın suçu

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