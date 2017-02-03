Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a yanıt geldi

Önce Instagram canlı yayınında "Bu kızın sesine dayanamıyorum" diyen ve ardından katıldığı radyo programında bunun gerekçesini açıklayan Demet Akalın, Aleyna Tilki hakkında şunları söylemişti:

AKALIN: BASİT İNSANLARIN ÇOK FANI OLUR LAFI BENİ SİNİRLENDİRDİ

"Aleyna ‘Basit insanların çok fanı olur’ şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında bir kız böyle bir lafı nasıl söyler? Çok kızdım, artık onu dinlemiyorum"

TİLKİ: KENDİ IŞIĞINA GÜVENEN BAŞKASININ PARLAMASINDAN RAHATSIZ OLMAZ

Akalın'ın bu sözleri karşısında tepkisiz Tilki, Instagram hesabından sessizliğini bozdum. Genç şarkıcı, Akalın’ı hedef alarak Instagram’da şu notu paylaştı: "Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!"



