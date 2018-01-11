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Aleyna Tilki'nin annesi ile babası boşandı

Magazin gündeminde sıklıkla yer alan 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin anne ve babası ayrılma kararı aldı.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 08:08..
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Dün Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen Aleyna'nın annesi Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi ile babası boşandı

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

CNNTürk'ün haberine göre; sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren çiftin kısa süre içinde duruşması görülerek boşandı. Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı. Anlaşmalı olarak boşanan Havva Tilki ve Mehmet Tilki, adliyeyi birlikte terk etti. Çiftin boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları öğrenildi.

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