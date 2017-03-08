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Aleyna Tilki'nin frikiğini Beyazıt Öztürk engelledi

Aleyna Tilki'nin frikik vereceğini anlayan Beyazıt Öztürk, eliyle anında önlem aldı.

08.03.2017 - 12:39
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Beyaz TV'de ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında Aleyna Tilki'nin konuk olduğu Beyaz Show'da yaşanan ilginç anlar ekrana taşındı.

BEYAZ ELİYLE ÖNLEDİ

Programın bitişinde hayranları ile fotoğraf çektiren Aleyna Tilki, bu esnada giydiği mini etekli kıyafetle rahat tavırlar sergiliyordu. Bu esnada durumu fark eden Beyazıt Öztürk, Aleyna Tilkin'nin yanına geçerek eliyle frikik vermesini engelledi.

Bu anlar o esnada Aleyna Tilki'yi görüntüleyen bir hayranı tarafından anbean görüntülendi.

Aleyna Tilki'nin frikiğini Beyazıt Öztürk engelledi VİDEO

Aleyna Tilki'nin frikiğini Beyazıt Öztürk engelledi

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