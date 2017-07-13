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Aleyna Tilki'nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi

Edirne’de Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında sahne alacak olan Aleyna Tilki'nin konseri yoğun yağmur nedeniyle ertelendi.

13.07.2017 - 23:48
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Aleyna Tilki'nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 656'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki'nin Sarayiçi Er Meydanı'ndaki konseri yoğun yağmur yağışı nedeniyle ertelendi. Konseri izlemek için dakikalar öncesinden Er Meydanı'na gelen kalabalık, konser saatini beklerken, saat 21.00 sıralarına yoğun yağmur yağışı başladı.

Aleyna Tilki'nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi

Hayranları yağmur altında Tilki'nin sahne almasını beklerken, yağış şiddetini giderek artırdı. Yağmur nedeniyle sahnedeki bazı müzik aletleri zarar görürken, yaklaşık 30 dakika sonra konserin iptal edildiği duyuruldu.

HAYRANLARI ÜZÜLDÜ

Aleyna Tilki'nin hayranları bu duruma üzülürken, bazılarının yağmur altında bekledikleri görüldü. Bazı hayranları ise sanatçının kulisine gelerek Tilki'yi görmek istedi. Edirne Belediyesi resmi internet sitesinden Aleyna Tilki, konserinin yağmur nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Aleyna Tilki'nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi

Aleyna Tilki'nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi

Aleyna Tilki'nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi

Aleyna Tilki'nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi

Aleyna Tilki'nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi

Aleyna Tilki'nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi

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