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Aleyna Tilki'nin yeni aşkı Amerika'da

Dil eğitimi için Amerika’ya giden Aleyna Tilki, bir alışveriş merkezinde Amerikalı bir gençle öpüşürken kameralara böyle yansıdı.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 08:15..
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Yabancı dilini geliştirmek için Amerikaya yerleşen Aleyna Tilki, ilk önce kendine bir sevgili yaptı. 5 ay önce dil eğitimi için Amerika’ya giden son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Aleyna Tilki, California’da bir alışveriş merkezinde böyle görüntülendi. Erol Köse’nin kendi sosyal medyasından paylaştığı görüntülerde genç şarkıcı, Amerikalı genci dudaklarından öperken görüntülendi.

EMRAH'I TÜRKİYE'DE BIRAKTI

İkili, stüdyo çalışmaları sırasında tanıştı. Adının David olduğu öğrenilen genç gitar çalıyor. Aleyna Tilki’nin Türkiye’deki sevgilisi Emrah Karaduman’la ayrıldığı geçen hafta medyaya yansımıştı.

Aleyna Tilki'nin yeni aşkı Amerika'da

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