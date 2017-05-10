Aleyna Tilki'yi ilk kez Haluk Levent sahneye çıkardı

Tilki ile henüz 15 yaşındayken tanıştığını söyleyen Haluk Levent, ailesinin kendisiyle görüştüğünü ve onların ricaları üzerine kızlarını sahneye çıkardığını söyledi.

"SESİNİ ÇOK BEĞENDİM"

Aleyna’nın heyecanını gördüğünü ve onu bir şarkı söylemesi için sahneye çıkardığını söyleyen Levent, “Onun türkü söylediğini görünce ben de heyecanlandım, sesi de çok güzeldi, türkü söyleyerek dikkatimi çekti ve beni ters köşe yaptı. Oturdum ve onu dinledim. Sesini çok beğendim.” dedi.

"AİLESİ ALBÜM YAPMAK İSTİYORUZ DEDİ"

Ailesiyle bu ilk sahne deneyimi sonrasında da görüştüğünü söyleyen Haluk Levent, “Bu görüntüye ve imaja sahip birinin türkü söylemesinin çok güzel olduğunu ve insanların ondan türkü dinlemesinin güzel olacağını söyledim. Ancak ailesi ‘Albüm yapmak istiyoruz’ deyince onlara karşı çıktım. İlk olarak okulu bitirmesi gerektiğini bu sektöre girmesi için erken olduğunu söyledim.

"KIZIMIZI DURDURAMADIK"

Sonrasında ne yazık ki albüm çıkardığını gördüm ve hakkında çıkan haberleri okudum. Gelinen aşamadan mutlu olduğumu söyleyemem, güzel türkü söyleyen başarılı olacak bir kızdı. Ben yine de ilerleyen zamanlarda bu yöne döneceğine inanıyorum. Ancak albüm çıkarması konusunda ne yazık ki sözümü dinlemedi. Zaten ailesi de albüm konusunda ‘Kızımızı durduramadık’ şeklinde bir itirafta bulunmuştu.” dedi.