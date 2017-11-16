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Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısıyla özdeşleşen Galatasaray'ın golcüsü Gomis'e genç sanatçıdan sürpriz geldi.

16.11.2017 - 06:31
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Galatasaray'a imza attıktan sonra Türk futbolseverlerin takdirini kazanan Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan Aleyna Tilki'nin şarkısını paylaştı. Galatasaray taraftarı, Tilki'nin şarkısını yaptığı paylaşımda kısa bir dans figürleri sergileyen Gomis ile özdeşleştirdi.

Aleyna'dan Gomis'e sürpriz

GOMİS TEŞEKKÜR ETTİ

Fransız golcü Gomis'in attığı her golden sonra statta Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısı çalmaya başladı.

Gomis'in şarkısını sevdiğini öğrenen Aleyna Tilki ise Galatasaray'ın golcüsüne bir sürpriz yaptı. Gomis de bu sürprize, Instagram hesabından teşekkür ederek cevap verdi.

Aleyna Tilki'den Gomis'e sürpriz

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