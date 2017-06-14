Algı Eke ile İnan Ulaş Torun evlendi

Eski sevgililerine şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu İnan Ulaş Torun ve bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Algı Eke’nin gizlice hayatlarını birleştirdiği ortaya çıktı.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

HT Magazin'den Neziha Kartal'ın haberine göre, bir süredir ortalıkta görünmeyen çift, iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından 1 Haziran tarihinde Torun’un memleketi Akhisar’da nikah masasına oturdu. Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çift, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapmadı. Torun ve Eke, balayı için Ege sahillerini tercih etti.

"DAVA AÇACAĞIM"

Şiddet iddialarının ardından Eke, “Ayrılık söz konusu değil, birlikteyiz” demiş, Torun ise iddia sahiplerine dava açacağını açıklamıştı.