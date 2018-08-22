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Algı operasyonuna kalkışan Sözcü'ye tepki

Sözcü gazetesinin çarpıtma haberi sonrası Metro İstanbul'dan cevap geldi.

Haber Merkezi | 22.08.2018 - 00:18..
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Sözcü gazetesi, algı yaratmak için İstanbul Ulaşım AŞ. unvanının değişecek olmasını farklı şekilde okuyucularına sundu. Söz konusu basın organı, İstanbul'daki metroları temsil eden 'M' logolarının değişeceğini ve bundan dolayı da milyonların harcanacağını yazdı.

ALGICILARA CEVAP GECİKMEDİ

Metro İstanbul,'un "Sözcü Gazetesi’nin asılsız haberine twitter üzerinden cevabımız;" ifadeleriyle yayınladığı metin;
Bazı haber sitelerinde yer alan İstanbul’daki raylı sistem istasyonlarında ‘metro’yu temsilen kullanılan “M” logosunun değiştirileceği ve bu değişim ile ilgili milyonluk harcama yapılacağına dair haberler tamamen asılsızdır.
Tek logo değişikliği 21 Mayıs 2016 yılında,  şirketimizin “İstanbul Ulaşım AŞ.” olan unvanının “Metro İstanbul AŞ.” olarak değiştirilmesi nedeniyle yapılmıştır.
İstasyonlarımızın girişlerinde ve yolcu yönlendirme tabelalarında halen kullanmakta olduğumuz “M” logosu ile İstanbul geneli raylı sistemleri işleten şirketimiz “Metro İstanbul”un logosu birbirine karıştırılmamalıdır.

Algı operasyonuna kalkışan Sözcü'ye tepki

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Algı operasyonuna kalkışan Sözcü'ye tepki

Algı operasyonuna kalkışan Sözcü'ye tepki

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