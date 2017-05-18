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Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun projesi Maslak 1453’ün içerisinde yer alan Atatürk heykelinin açılışı yapıldı.

18.05.2017 - 09:51
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Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Maslak 1453 Projesinin meydanında inşa edilen Atatürk heykelinin açılışında Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konuşma yaptı.

Ağaoğlu, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet ettiğini belirterek, "Biz siteler inşa ediyoruz, projeler geliştiriyoruz fakat bu projelere yaşam da vermek gerekiyor. Özellikle Maslak 1453 projemiz Türkiye’nin gurur duyduğu bir proje. Heykelin bulunduğu alan da projenin en önemli alanı. Bugün bu bayrak altında yaşayabiliyorsak, bu projede oturabiliyorsak, camilerimizden ezan sesi yükseliyorsa bu kurtarıcımız ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Bu önemli alana çok şey borçlu olduğumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelini yaptık. Bundan sonra onun anısını sonsuza kadar burada hep birlikte yaşatacağız." dedi.

İZMİR MARŞIYLA AÇILDI

Açılışın yapıldığı 2 milyon metrekare inşaat alanı üzerinde kurulan Maslak 1453’te Ağaoğlu Bando Takımı bando gösterisi yaparken, İzmir marşıyla açılış yapıldı.

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

10 TONA YAKIN BRONZ KULLANILDI

Açılışta verilen bilgilere göre 8 metre yüksekliğindeki heykelin kompozisyon tarzı klasik, kaidesi ise klasik-barok tarzında kurgulanan özgün bir eser olma özelliğine sahip.

Heykel 1956 yılında Bakü' de doğan ve dünyaca ünlü ressam ve ordinaryus Mikail Abdullayev'den ders alan Heykeltıraş Senan Eynullayev Ehedoğlu tarafından 5 ayda tamamlandı.

Heykelde bronz malzeme kullanılırken, rölyef için birer ton, 3 atlı heykel için ise ikişer buçuk ton olmak 10 tona yakın bronz kullanıldı.

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

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