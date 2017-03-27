Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

SEVGİLİSİYLE GÜNEŞLENİRKEN RÖPORTAJ VERDİ

Ağaoğlu, genç sevgilisiyle güneşin tadını çıkarıyor, villasının havuzunda güneşleniyor. Röportajda en ilgi çeken kısmı ise Ali Ağaoğlu'nun daha önce misafir ettiği Kuveyt prensesine verdiği cevap oldu.

KUVEYT KRALİÇESİNE 'Sİ.. GİT' DEDİM

Ağaoğlu, evine talip olan Kuveyt prensesine "s... git" diyerek reddettiğini söyledi.

KİRACILARA 3 MİLYON VERDİM GÖNDERDİM

Evinin yanındaki villada yaşayan kiracıları da keyfine ortak olmasınlar diye 3 milyon dolar verip gönderdiğini belirtti.

İşte BBC röportajındaki Ali Ağaoğlu bölümü İZLE