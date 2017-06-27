Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

Çin ile Hindistan arasında daha önce Hindistan'a bağlı Sikkim eyaletinde yaşanan gerginlik tekrar artıyor.

4

Sarıyer'de silahlı kavga: 2 yaralı

sabaha karşı bir müzikholde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.