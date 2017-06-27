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Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

Bodrum tatilinde jet ski ile şov yaparken ters dalgaya yakalanan Ali Ağaoğlu'nun iki kaburga kemiği kırıldı.

27.06.2017 - 08:46
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Bodrum'da tatil yapan işadamı Ali Ağaoğlu, jet ski yaparken ters dalgaya yakalanıp kontrolü kaybetti. 2 kaburgası kırılan Ağaoğlu, helikopterle İstanbul'a getirildi.

TERS TAKLAYA YAKALANIP KONTROLÜ KAYBETTİ

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre ünlü işadamı, arife günü jet ski ile denize açıldı. Ancak manevra yaparken ters dalgaya yakalanınca kontrolü kaybetti.

HELİKOPTERLE İSTANBUL'E GETİRİLDİ

İki kaburga kemiği kırılan Ağaoğlu, helikopterle İstanbul'a getirilip tedavi edildi. İş adamı bir hafta dinlenecek.

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