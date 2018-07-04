Ali Ağaoğlu, eski sevgilisi Petek Ertüre'den olan çocuğu 5 yaşındaki Ali Ege'yi özleyince, tüm imkanları seferber etti.
Alaçatı'ya tatile giden Ali Ege'nin bir an önce İstanbul'a dönmesini isteyen Ali Ağaoğlu, İstanbul'dan özel helikopter gönderdi.
"BABAM HELİKOPTERİNİ Mİ DEĞİŞTİRDİ"
Gönderilen araçla evden alınan anne ile oğul, helikopter sahasına götürüldü.
Petek Ertüre'nin Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, helikopteri gören Ali Ege'nin "Anne, babam helikopterini mi değiştirdi" diye sorduğu duyuldu.
Ali Ağaoğlu, oğlu için Alaçatı'ya helikopter gönderdi