Ali Ağaoğlu, oğlu için Alaçatı'ya helikopter gönderdi

Osmanlı'da vals esintisi: Yine Bir Gülnihal

1 ABD bağımsızlığını ilan edeli 242 yıl oldu ABD, İngiltere’den bağımsızlığının 242’nci yıl dönümü kutluyor.

2 İnce ile Kılıçdaroğlu arasında gerilim yükseliyor Erzurum'daki temaslarına devam eden Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yenildiysen geri çekileceksin" diye seslendi.

3 Gürültüye dayanamadı komşularını ve babasını bıçakladı Ankara’da bir şahıs, fazla gürültü yaptığını iddia ettiği kapı komşusu olan babasını ve oğlunu bıçakladı.

4 YKS'de soru iptali yok ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, YKS'de herhangi bir sorunun iptali söz konusu olmadığını söyledi.

5 Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı Cinsel istismar ve tecavüz suçları için istenilen idam cezasına karşı olduğunu belirten Berna Laçin, Medine hakkında yaptığı paylaşımlarla büyük tepki topladı.

6 Kaba bıyıklı bir babanın öyküsü: Rıza Bıyık Necatigil Şiir Ödülü sahibi Betül Tarıman, şiirlerinden sonra bu kez öyküleri ile karşımızda…