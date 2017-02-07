Ali Ağaoğlu'dan kızına ikinci düğün

Koray-Sena Kırcal'ın Çırağan Sarayı'ndaki düğünü günlerce konuşulmuştu. Ali Ağaoğlu, damadına Emirgan'da satın aldığı 8 milyon dolarlık köşkün tapusunu vermiş, Mustafa Kırcal da 23 yaşındaki gelini Sena Ağaoğlu'na 23 kilo altın takmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre, 3-5 Mart tarihleri arasında iki gün iki gece sürecek düğünün adresi ise Uludağ.

2 BİN AKRABASINI ULUDAĞ'A ÇAĞIRDI

Ali Ağaoğlu, kızının Çırağan Sarayı'ndaki düğününe davet edemediği yaklaşık 2 bin akrabasını Uludağ'daki düğüne çağırdı. Ali Ağaoğlu, düğüne davet ettiği, memleketi Trabzon ve İstanbul'da yaşayan akrabalarının tüm ulaşım ve konaklama masraflarını da üstlendi.

KENDİ OTELİ DIŞINDA 2'NCİ OTEL KAPATTI

Ağaoğlu, Trabzon ve İstanbul'dan özel araçlarla getireceği akrabaları için kendi oteli dışında bir oteli daha kapattı. Koray - Sena Kırcal çifti düğünde yine gelinlik ve smokin giyecek.