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Ali Ağaoğlu'ndan Kadir Topbaş itirafı

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı, Kadir Topbaş'ın istifasıyla ilgili; "Gidenin arkasından konuşulmaz, 'gömün' derler" yorumunu yaptı.

06.10.2017 - 15:52
  1. Haberler
  2. Emlak
Ali Ağaoğlu'ndan Kadir Topbaş itirafı

Ali Ağaoğlu, yeni projesinin tanıtımıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olay yaratacak açıklamalar yaptı.

Trabzonlu iş adamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasıyla ilgili yeni yapacağı inşaatlar için önünün açıldığını belirten yorumlar yaptı.

"RUTSAT ALMAK ZORDU, TOPBAŞ'IN GİTMESİ İYİ OLDU"

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde; "Oligarşi hala devam ediyor. Maalesef iş hayatının önündeki en büyük engellerden biri o. Yaptığımız işler bizi yormuyor ama bir ruhsat almak inanılmaz zor. Kadir Topbaş gitti, çok da iyi oldu. Bizim köyde bir laf vardır; 'gidenin arkasından konuşulmaz, gömün' derler. Ben 50 senedir iş hayatının içindeyim. İş yapmanın bu kadar zor olduğu bir dönem yaşamadım."

Topbaş'ın istifa konuşması: Adam yerine konulmamak affedilmez

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