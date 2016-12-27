Damat Kırcal'dan Sena Ağaoğlu'na 10 karatlık tektaş

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu, hafta sonu Çırağan Sarayı’nda düzenlenen düğün töreninde Koray Kırcal’la nikâh masasına oturdu.

Düğünün yankıları sürüyor. Dün Ağaoğlu'nun, Emirgan’dan aldığı 8 milyon dolarlık köşkün tapusunu düğünde Kırcal’a teslim etmesi konuşulmuştu. Bu defa takılar konuşuluyor.

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10 KARATLIK TEKTAŞ

Damat Kırcal, 450 bin euroluk 10 karatlık bir tektaş ile 450 bin euroluk bir de gerdanlık satın aldığı öğrenildi. Tektaşın büyüklüğü düğün fotoğraflarına da yansıdı.

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