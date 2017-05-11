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Ali Ağaoğlu’nun otelinin kaçak bölümleri yıkıldı

Ağaoğlu’nun Uludağ’daki otelinin 8 bin 500 metrekarelik bölümü kaçak çıktı.

11.05.2017 - 13:44
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Ali Ağaoğlu’nun otelinin kaçak bölümleri yıkıldı

Ali Ağaoğlu’nun Uludağ'daki bu otelinin kaçak olduğu belirtilen 8 bin 500 metrekarelik bölümü yargı sürecinin tamamlanmasının ardından dün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kepçelerle kullanılamaz hale getirildi.

"ÖDENEKTEN SONRA HEMEN YAPILACAK"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bu işlemin yargı sürecinin sona ermesinden sonra gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, "Oteldeki kaçak bölümlerin tamamı, tahsisli alanlar ayrı tutularak yıkılacak. Bu yıkım ise ödenek gönderildikten hemen sonra yapılacak. Ayrıca Uludağ’da, bu durumda bulunan bazı oteller var. Mahkemelerde davalar sonuçlanınca buraları da yıkacağız." dedi.

Ali Ağaoğlu’nun otelinin kaçak bölümleri yıkıldı

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