Ali Babacan kabineye giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da yapılan referandumdan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanı oldu.

Kurucusu olduğu AK Parti'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede ve teşkilatlarda bazı değişiklikler yapacağı kulislerde konuşuluyor.

ALİ BABACAN İSMİ GÜNDEMDE

Türkiye'nin en önemli ekonomi gazetesi olan Dünya Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın imzasıyla çıkan haberde; kabinede yapılacak mini revizyonla, Ali Babacan da göreve gelecek.

FOTOĞRAF: Ali Babacan, Beştepe Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen yanında yer almıştı.

YENİ YOLA YENİ İSİMLERLE DEVAM

Kabinede yapılacak değişiklik, 21 Mayıs'ta yapılan AK Parti kongresinden sonra kulislerde en çok konuşulan konu oldu.

Hükümetin yıl sonuna kadar olan 180 günlük yol haritasını ortaya koyacağı eylem planı açıklanmadan önce kabinedeki revizyonun gerçekleştirileceği ve yola yeni isimlerle devam edileceği dile getiriliyor.