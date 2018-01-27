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Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

TSK ile ÖSO'nun, Ali Bekki köyünü teröristlerden temizlediği açıklandı.

AA | 27.01.2018 - 11:53..
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Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırını geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

YPG'li teröristleri etkisiz hale getirerek emin adımlarla operasyonlarına devam eden Mehmetçik, örgütün baskı altında tuttuğu köylere de huzuru götürüyor.

BİR KÖY DAHA TERÖRDEN KURTULDU

TSK ve ÖSO, son olarak Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünde teröristlerle karşı karşıya geldi.

Köyü teröristlerden arındıran Türk askeri ve ÖSO, bazı YPG'li teröristleri gözaltına aldı. Operasyonda 10'dan fazla terörist öldürüldü.

Teröristin o an çekilen fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı.

Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

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