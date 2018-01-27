Ali Bekki köyü teröristlerden temizlendi

ABD merkezli askeri dergi The National Interest, NATO ile Rusya'nın savaşa girmesi dahilinde meydana gelebilecek senaryoyu yazdı.

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PKK'lılara Ölürüm Türkiyem şarkısını dinletti

Bir Türk vatandaşı, Zeytin Dalı Harekatı'nın bitirilmesi için Almanya'da bir araya gelen terör sevicilere, 'Ölürüm Türkiyem' parçasını dinletti.