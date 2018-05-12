Ali Bulaç tahliye edildi

FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarından Ali Bulaç, tahliye kararının ardından Silivri Cezaevi'nden çıktı. Bulaç'ı ailesi ve yakınları karşıladı.

"KİMSEDEN ŞİKAYETİM YOK"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen tahliye kararının ardından tekrar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ne getirilen Ali Bulaç, gece yarısı cezaevinden çıktı. TEM Gişeler Mevkii'ne cezaevi aracı ile getirilen Bulaç'ı burada ailesi karşıladı.

Tahliyesinden son derece mutlu olduğunu belirten Bulaç, "Çok sevindim, çok memnunum. 22 ay yattık. Mahkeme bizim masumiyetimize inandı. Kimseden şikayetim yok. İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var" dedi.