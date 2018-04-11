Ali Ekber Velayeti Doğu Guta'da

Suriye'nin kendi eliyle muhalifleri bahane ederek katliam gerçekleştirdiği Doğu Guta'da İran çıkartması vardı. İran dini lideri Ali Hamaney'in Baş Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Doğu Guta'ya ziyaret gerçekleştirdi.

SİVİLLERİ KATLEDENLERLE BİRLİKTE

Doğu Guta'da yıkımın yaşandığı mahalleleri gezen Velayeti, bölgede inelemeler gerçekleştirdi. Doğu Guta öncesinde Şam'a ziyaret gerçekleştiren velayeti burada üst düzey temaslar gerçekleştirerek Doğu Guta'ya geçti.

Doğu Guta'da saldırılarda zarar gören halk ile bir araya gelen Velayeti, bölge hakkında binlerce masum sivili katleden ve binlercesinin de evsiz kalmasına neden olan Esad rejimi askerlerinden bilgi aldı ve onları tebrik etti.

Hamaney'in Baş Danışmanı Doğu Guta'da VİDEO

İSRAİL'E CEVAP

Velayeti, geçtiğimiz günlerde Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirilen İsrail saldırısını da değerlendirdi. İsrail eyleminin “kesinlikle cevapsız kalmayacağını” söyleyen velayeti İsrail'i tehdit etti.

KİMYASAL İDDİALARINI REDDETTİ

İran'ın dini lideri lideri Ayetullah Sayed Ali Hamaney'in baş danışmanı “Suriye hükümeti tüm kimyasal silahlarını birkaç yıl önce uluslararası makamlara verdi ve depoları tamamen tahliye edildi. Bu durum aynı zamanda ilgili uluslararası organlar tarafından da onaylandı.” diyerek kimyasal silah bulundurulduğu iddialarını da yalanladı.