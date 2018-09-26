Ali Erkazan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Ali Erkazan, iki yıl önce katıldığı televizyon programında Hakan Meriçliler'e yönelik, ''Ahlaki değerlerini yitirmiş bir tip, onursuz insan, hasta herif, hastalık derecesinde kadın zaafı, dizi setine gelmedi o gün altına işemiş, rezil oldu'' şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Hakan Meriçliler de kullandığı sözler üzerine Ali Erkazan'dan şikayetçi olmuştu. Hakan Meriçliler 'in şikayeti üzerine oyuncu Ali Erkazan hakkında 'Hakaret' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Erkazan ve avukatı katılırken Hakan Meriçliler'i avukatı temsil etti.

"KIZ ARKADAŞIMI TACİZ ETTİ"

Sanık Ali Erkazan savunmasında, "Benim müştekiye yönelik olarak bu sözleri söylediğim gerçektir. Ancak ben bunları yorum olarak söyledim. Asla hakaret kastım yoktur. Kız arkadaşımı da taciz ettiğini, kız arkadaşım bana söylemişti. Kendisini uyarmama rağmen bu şekilde tavrına devam etti. Beni kamuoyu tanır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hakaret amaçlı söylemedim. Eleştiri anlamında söyledim."dedi.

ESKİ SEVGİLİ DİNLENECEK

Sanık avukatı da ''Müvekkilin kız arkadaşı Hakan Meriçliler tarafından rahatsız edilmiştir. Ayrıca Meriçliler'in altına işediği yolundaki sözleri kaldıkları otel çalışanlarından ve setteki bazı çalışanlar tarafından Ali Erkazan duymuştur. Söylemlerden yalancı sözü Yargıtay kararları ile suç oluşturmadığı sabittir. 'Eli, ayağı, gözü oynuyor' şeklindeki ifadeler de eleştiri anlamındadır. Dolayısıyla atılı hakaret suçu oluşmamıştır'' diyerek Ali Erkazan'ın o dönemdeki sevgilisinin dinlenmesini talep etti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Erkazan'ın programda sarf ettiği sözlerin müşteki Hakan Meriçliler'i kamuoyu ve toplum önünde küçük düşüren şeref onur ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu belirtiliyor. Hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edilen iddianamede şüpheli Ali Erkazan'ın 'Hakaret' suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.