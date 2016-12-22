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Ali İsmail Korkmaz Davası'nda polislere verilen ceza onandı

Ali İsmail Korkmaz Davası'nda polislere 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Ajanslar | 22.12.2016 - 09:21
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Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de Gezi parkı eylemleri sırasında dövülmüş, 38 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

POLİSİN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMASI

Kayseri'de görülen davanın yedinci duruşmasında, İsmail Korkmaz'ı darp eden polisler hakkında hapis cezası verilmiş, sanık polislerden Mevlüt Saldoğan "Benim zor kullandığım şahıs Ali İsmail olsaydı o saatlerde beyin kanaması geçiriyor olması lazımdı" savunmasıyla tepki toplamıştı.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay ve Yalçın Akbulut'a verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü an

Ali İsmail Korkmaz davasında tepki çeken savunma haberiAli İsmail Korkmaz Davası'nda polislere verilen ceza onandı
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