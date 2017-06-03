Ali Koç 2018'de başkan adayı olduğunu açıkladı

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Yeni Havalimanı havacılık sektörüne katkı sağlayacak

Üçüncü Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla birlikte dünya havacılık ve ulaşım sektörü daha da gelişecek.