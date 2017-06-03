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Ali Koç 2018'de başkan adayı olduğunu açıkladı
Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, 2018'de yapılacak seçimde aday olacağını açıkladı.
03.06.2017 - 13:11
Haberler
Spor
Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda konuşan
Ali Koç
, 2018'de yapılacak seçimde aday olacağını açıkladı.
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