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Ali Koç 2018'de başkan adayı olduğunu açıkladı

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, 2018'de yapılacak seçimde aday olacağını açıkladı.

03.06.2017 - 13:11
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Ali Koç 2018'de başkan adayı olduğunu açıkladı

Ali Koç 2018'de başkan adayı olduğunu açıkladı

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, 2018'de yapılacak seçimde aday olacağını açıkladı.

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