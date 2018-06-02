Ali Koç kongrede konuşuyor

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Fenerbahçe'nin iki başkan adayından biri olan Ali Koç, yarın yapılacak seçimlerden önce canlı yayında konuşuyor.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

Umarım bugün ve yarın Fenerbahçemizde hayırlara vesile olur. 31 Mayıs'ta şehit düşen 3 askerimizi saygıyla anıyorum, mekanları cennet olsun, Allah yakınlara sabır versin.

Ali Koç: Yaptıklarınızın için size minnettarım - İZLE



Sayın Başkanım, yaptıklarınızın için size ve yönetiminize her F.Bahçeli gibi minnettarım. 3 Temmuz'da ödediğiniz ve camia olarak ödediğimiz bedel, dimdik duruşunuz, 'Kaçtı' diyenlerin şu an kaçmış olması, bizlere vermiş olduğunuz cesaret tüm Türkiye'ye örnek olmuştur.

Sizin 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' sözlerinizi ülke geç anladı. Allah korusun bundan sonra arzu etmediğimiz bir sonuç çıkması halinde bu camia aynı refleksi bir saniye düşünmeden sergileyecektir.

Seçim sürecinde arzulamadığımız şeyler oldu. İki taraf da birçok söylem kullandı. Benimle ilgili itham ve iddialarda bulunuldu. Yaşanan bazı olayları gerçek dışı, siyahla beyaz kadar farklı şekilde ifade edildi.

Sayın Başkanım, pek çok kez 'Fenerbahçe kimseden büyük değil' dediniz. Sanırım şunu vurgulamayı unuttunuz, siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Siz bunu unuttunuz. Kendinizi, Fenerbahçe'nin önüne koydunuz.

20 senedir neden hiç pişman olmadığınızı bugün çok daha iyi anlıyorum. Eski maçlarımızı yayıncı kuruluşta gözlerimiz yaşlı izliyoruz. Revivo'yu Alex'i, Rüştü'yü kendi televizyonumuzda izleyemiyoruz, sanki tarihimizden yok olmuşlar gibi.

Alex seçim malzemesi yapılamaz. Başkanımıza katılıyorum, Alex'in gitme zamanı gelmişti. Kendisine veda şeklimizi hiçbir zaman içime sindiremedim.

Kim ne yaparsa yapsın, zaten Alex'i bu taraftarından gönlünden kimse silemez. Aynen Lefter gibi, Selçuk ağabey gibi, onca sporcumuz gibi... Bunları yok saymak mümkün değildir.

Başarıya ulaştığımız her sezonda, özellikle teknik direktörlerimizin bu başarıdaki paylarını, hep küçümsediniz. İyi bir başkan emeği geçen herkesle gurur duyar. İyi bir başkan, teknik direktörle yarışmaz, gelecek yıl neye ihtiyaç olduğunu sorar.

İyi bir başkan, teknik direktörünün özel hayatıyla ilgili konuşmaz, ses kaydını yayınlamaz. O hoca tarihimizde en erken şampiyonluğu getiren isim... Her kim olursa olsun bunlar yapılmaz. Unutmayın ki Allah, her zaman doğrunun ve iyinin yanındadır.

Rakipler bu stada geldiğinde iyi davranacağız. Saygı görmek istiyorsak, saygı göstereceğiz. Hiçbir rakibimize ikinci sınıf muamele yapmamalıyız. Son yıllarda yaşanan gerginliklerde kan davası gibi kin tutmayacağız.

