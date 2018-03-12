taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.635
USD
3,8120
EURO
4,7011
ALTIN
161,86
PETR
65,1100

Ali Lidar'dan kalbe işleyen 20 alıntı

Kitap Ayracı, Şair, Filozof, Öğretmen Ali Lidar'ın kalbinize işleyecek sözlerini sizler için derledi.

Özel Haber | 12.03.2018 - 11:46..
  1. Haberler
  2. Kitap

ali lidar

Hayatı, öncesinde bol delikli bir süzgeçten geçirirken fark edişlerinin üzerine ince bir eleğe geçmiş Şair Ali Lidar, özümsediği ne varsa, salt duygusu ile aktarıyor bize.

İşte acının, sevginin, ayrılıkların; ama ille de fark edişlerin cümlelerini şahsına münhasır bir dille yazan Ali Lidar'dan alıntıladığımız 20 söz...

Ali Lidar'dan kalbe işleyen 20 alıntı

En çok...

Seni en çok ben seviyorum desem, en başka ben seviyorum ve en başta, herkesten çok, en çok, en... Ne en? İçimden geçenleri bilse koşup boynuma sarılır. Oysa sadece anlatabildiğim kadarını biliyor. Anlatabildiğim kadarını... Anlatabildiğim kadarıyla ne yapılabilir? Birer çay içilebilir belki.

Tesirsiz Parçalar - S.: 143

*

Benim onu sevmemin nasıl bir mucize olduğunu bilmiyor.

Z Raporu - S.: 48

*

Sen enteresan hayallere sarılıp uyudun, ben hayaline sarılıp uyudum.

Herkes saçmalık dedi buna; ben kader dedim...

Öyle öyle ağardı işte saçlarım...

Tesirsiz Parçalar - S.: 191

*

Nepal'de ya da Kapadokya'da ya da Sivrihisar'da sevmiyor işte beni, bütün kara parçalarında.

Yolun Başı - S.: 24

Ali Lidar'dan kalbe işleyen 20 alıntı

İnsan

Hiç kıvırmasak mı? Kıvırmadan söyleyelim evet, gerçekten sevmek bir tür çaresizliktir.

Z Raporu - S.:107

*

Söyleyecek şeyimiz olmadığından değil söyleyecek çok şeyimiz var aslında ama bugüne kadar anlattıklarımız hiçbir işe yaramadığından konuşmak istemiyoruz.

Tesirsiz Parçalar  - S.:44

*

Birbirimize soracağımız o kadar çok soru, konuşmamız gereken onlarca konu varken, biz çareyi susmakta bulmuştuk…

Z Raporu - S.:115

*

En çok yalan söylememeye çalışırken yalan söylüyor insan. Kırmamaya çalışırken kırıyor.

Z Raporu - S.:51

*

İnsanlar gelip gelip gidiyorlar çok acayip
Hükümler verip kararlar alıp duruyorlar ne fena!

Alengirli Şiirler - S.: 91

Ali Lidar'dan kalbe işleyen 20 alıntı

Mesafe

Bana uzak durma bütün kemiklerim ağrıyor
Arada adımı an yeter, gerisiyle ben ilgilenirim.

Alengirli Şiirler - S.: 62

*

Belki kadar kesin
Ve keşke kadar imkansız
Birbirimizden uzaklaşmamız...

Alengirli Şiirler - S.: 6

*

Nasihat kafa karışıklığına iyi gelir; merhamet, acıya; şefkat, öfkeye… Ve ben o kadar çok şey görüp geçirdim ki, ne nasihate ihtiyacım var artık ne merhamete, ne de şefkate.

Z Raporu –  S.:48

*

Kendi mutluluğunu başka insanlarla tanımlayabilen biri, gerçekte hiçbir zaman mutlu olmamıştır.

Z Raporu - S.:26

*

Kafka bir kitabında şöyle bir laf etmişti: ''Ne şanslıdır şu sağırlar; duyamamak bir özür değil, olsa olsa lütfudur Tanrı'nın"...

Tesirsiz Parçalar - S.: 185

Ali Lidar'dan kalbe işleyen 20 alıntı

Acı

Siz hiç ölmek isteyecek kadar acı çektiniz mi?

Z Raporu - S.: 91

*

Sevgili kalbim! Neden hâlâ apartman boşluğunun gün ışığı görmeyen penceresinde kuş sesleri beklersin?

Tesirsiz Parçalar - 267. şiir

*

Acıyı, üzüntüyü, öfkeyi, hüznü anlatmak kolay. Ama bunlara neden olanda da sendeki yaraların aynısı varsa neyi nasıl anlatabilirsin?

Z Raporu - S.:101

Ali Lidar'dan kalbe işleyen 20 alıntı

Öğrenmek

Yirmi yıl önce dünyayı değiştirebileceğimi zannederdim. On yıl önce dünyanın buna değmeyeceğine, çevremi ve kendimi değiştirmemin yeterli olacağına inandım. Birkaç yıl önce de iyice hedef küçültüp, sadece kendimi değiştirebilmek için harcamaya başladım bütün enerjimi.
Şimdi ise çoraplarımı değiştirmeye bile üşeniyorum.
...

Tesirsiz Parçalar  - S.:221

*

Hayatı tasolarımdan ve babamın azarlarından

İbaret sandığım çocukluğumdan

Bir futbolcu çıkartması kadar bile iz yok ne yazık...

Alengirli Şiirler - S.: 83

*

Her gelmenin gelmek demek olmadığını, haliyle de her gitmenin aslında gitmekten sayılmayacağını çok küçük yaşta öğrendim.

Z Raporu - S.:61

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Orhan Pamuk’un romanları üzerine 6 kitap
Geçtiğimiz aylarda Orhan Pamuk’un romanları üzerine yurt dışında altı kitap birden yayımlandı. Kamuoyunun dikkatini henüz çekmeyen bu kitapların üçü İngilizce, ikisi Fransızca, biri de İtalyanca.
Yepyeni bir Ursula K. Le Guin kitabı
'Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yaz' 16 Mart'ta hep kitap tarafından raflarda yerini almaya başlayacak.
Nerede o eski İstanbul kışları
İBB Kültür A.Ş. İstanbul'a ait kış fotoğraflarından ve hikayelerden oluşan Alican Küçükcan imzalı 'Kar Kış İstanbul' isimli kitapta eski İstanbul'un kar, kış manzaraları yer alıyor.
Nasıl yazar oldular
Bir yazarak olarak isminizi duyurmak istiyorsanız, usta kalemlerin ilk heyecanları size ışık tutabilir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

74
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

70
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

100
PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

89
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

117
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

113
Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM