Ali Lidar'dan kalbe işleyen 20 alıntı

Hayatı, öncesinde bol delikli bir süzgeçten geçirirken fark edişlerinin üzerine ince bir eleğe geçmiş Şair Ali Lidar, özümsediği ne varsa, salt duygusu ile aktarıyor bize.

İşte acının, sevginin, ayrılıkların; ama ille de fark edişlerin cümlelerini şahsına münhasır bir dille yazan Ali Lidar'dan alıntıladığımız 20 söz...

En çok...

Seni en çok ben seviyorum desem, en başka ben seviyorum ve en başta, herkesten çok, en çok, en... Ne en? İçimden geçenleri bilse koşup boynuma sarılır. Oysa sadece anlatabildiğim kadarını biliyor. Anlatabildiğim kadarını... Anlatabildiğim kadarıyla ne yapılabilir? Birer çay içilebilir belki.

Tesirsiz Parçalar - S.: 143

*

Benim onu sevmemin nasıl bir mucize olduğunu bilmiyor.

Z Raporu - S.: 48

*

Sen enteresan hayallere sarılıp uyudun, ben hayaline sarılıp uyudum.

Herkes saçmalık dedi buna; ben kader dedim...

Öyle öyle ağardı işte saçlarım...

Tesirsiz Parçalar - S.: 191

*

Nepal'de ya da Kapadokya'da ya da Sivrihisar'da sevmiyor işte beni, bütün kara parçalarında.

Yolun Başı - S.: 24

İnsan

Hiç kıvırmasak mı? Kıvırmadan söyleyelim evet, gerçekten sevmek bir tür çaresizliktir.

Z Raporu - S.:107

*

Söyleyecek şeyimiz olmadığından değil söyleyecek çok şeyimiz var aslında ama bugüne kadar anlattıklarımız hiçbir işe yaramadığından konuşmak istemiyoruz.

Tesirsiz Parçalar - S.:44

*

Birbirimize soracağımız o kadar çok soru, konuşmamız gereken onlarca konu varken, biz çareyi susmakta bulmuştuk…

Z Raporu - S.:115

*

En çok yalan söylememeye çalışırken yalan söylüyor insan. Kırmamaya çalışırken kırıyor.

Z Raporu - S.:51

*

İnsanlar gelip gelip gidiyorlar çok acayip

Hükümler verip kararlar alıp duruyorlar ne fena!

Alengirli Şiirler - S.: 91

Mesafe

Bana uzak durma bütün kemiklerim ağrıyor

Arada adımı an yeter, gerisiyle ben ilgilenirim.

Alengirli Şiirler - S.: 62

*

Belki kadar kesin

Ve keşke kadar imkansız

Birbirimizden uzaklaşmamız...

Alengirli Şiirler - S.: 6

*

Nasihat kafa karışıklığına iyi gelir; merhamet, acıya; şefkat, öfkeye… Ve ben o kadar çok şey görüp geçirdim ki, ne nasihate ihtiyacım var artık ne merhamete, ne de şefkate.

Z Raporu – S.:48

*

Kendi mutluluğunu başka insanlarla tanımlayabilen biri, gerçekte hiçbir zaman mutlu olmamıştır.

Z Raporu - S.:26

*

Kafka bir kitabında şöyle bir laf etmişti: ''Ne şanslıdır şu sağırlar; duyamamak bir özür değil, olsa olsa lütfudur Tanrı'nın"...

Tesirsiz Parçalar - S.: 185

Acı

Siz hiç ölmek isteyecek kadar acı çektiniz mi?

Z Raporu - S.: 91

*

Sevgili kalbim! Neden hâlâ apartman boşluğunun gün ışığı görmeyen penceresinde kuş sesleri beklersin?

Tesirsiz Parçalar - 267. şiir

*

Acıyı, üzüntüyü, öfkeyi, hüznü anlatmak kolay. Ama bunlara neden olanda da sendeki yaraların aynısı varsa neyi nasıl anlatabilirsin?

Z Raporu - S.:101

Öğrenmek

Yirmi yıl önce dünyayı değiştirebileceğimi zannederdim. On yıl önce dünyanın buna değmeyeceğine, çevremi ve kendimi değiştirmemin yeterli olacağına inandım. Birkaç yıl önce de iyice hedef küçültüp, sadece kendimi değiştirebilmek için harcamaya başladım bütün enerjimi.

Şimdi ise çoraplarımı değiştirmeye bile üşeniyorum.

...

Tesirsiz Parçalar - S.:221

*

Hayatı tasolarımdan ve babamın azarlarından

İbaret sandığım çocukluğumdan

Bir futbolcu çıkartması kadar bile iz yok ne yazık...

Alengirli Şiirler - S.: 83

*

Her gelmenin gelmek demek olmadığını, haliyle de her gitmenin aslında gitmekten sayılmayacağını çok küçük yaşta öğrendim.

Z Raporu - S.:61

Damla Karakuş

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