Ali Nesin CHP'lileri kızdırdı

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Ali Nesin, CHP zihniyetinin halka eziyet çektirdiğini savundu.

"KAZANACAĞINI GÖRDÜM, YALAN SÖYLEDİM"

24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak "Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanabileceğini gördüm, Facebook'ta yalan söyledim. Daha önceki seçimlerde de gördüm. Yalan söylemedim aslında; inanamadım. Hesap kitap yaptım. Yüzde 49, yüzde 50 çıkıyordu. Yüzde 52'yi bulamadım.

"İNCE'Yİ UYARDIM"

Gördüm ve hatta İnce'yi Facebook sayfamdan uyardım. 'Birisi söylesin, yanlış siyaset güdüp, yanlış propaganda yapıyor' dedim" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'E HAKARET SUÇ OLMAMALI"

Ali Nesin, Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci’nin tutuklanmasına ilişkin, "Bir insan bundan dolayı tutuklanmaz. Tamam, suç. Ama bu, tutuklanması için bir neden olamaz ki. Tutuklandı değil mi? Olacak iş mi yani? Bence, hiçbir hakaret suç olmamalı. İftira suç olabilir. Bir hakaret sana zarar vermez ki. Hakaretin suç olmaması gerekir." dedi.

LİNÇ BAŞLADI

Ali Nesin'in bu açıklamaları CHP'lilerde rahatsızlığa neden oldu.

Twitter'da aktif olan bazı partililer Nesin'e hakaret etmeye başladı.