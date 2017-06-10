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Ali Nesin eleştirilere yanıt verdi: Hadi ordan

Aziz Nesin’in oğlu, profesör Ali Nesin, "Bugün olsa bugün de ‘yetmez ama evet’ derdim" açıklamasının ardından gelen tepkilere yanıt verdi.

10.06.2017 - 09:47
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Ali Nesin, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Bugün olsa bugün de ‘yetmez ama evet’ derdim" demiş, başka bir paylaşımında ise yüzde 49’un adayının Levent Gültekin olması gerektiğini iddia etmişti.

BABASI İLE ANISINI ANLATARAK YANIT VERDİ

Nesin yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu sözlerine yönelik tepkilere babası Aziz Nesin ile bir anısını anlatarak yanıt verdi.

Nesin şunları yazdı:

"MEYHANEDEN ÇIKINCA BABAMA DEDİM Kİ.."

"Bir yaz tatilinde Türkiye'ye döndüğümde bir gece babam ve arkadaşlarıyla meyhaneye gittik. Otuzlu yaşlardayım. Yenildi içildi, konuşuldu, tartışıldı... Saçma sapan, beş para etmeyen sözler, hepsi ezber... Babamınkiler hariç tabii. Çoğu zaman olduğu gibi konuşmadan sessizce dinledim.

Meyhaneden çıktığımızda babama,

- Baba ya, dedim, bu insanlarla ne yapıyorsun sen? Yazık değil mi zamanına?

- N'apim oğlum, dedi, eldeki malzeme bu! Ne yapacaksak bunlarla yapacağız...

"HADİ ORDAN!"

Babamın etrafında dönen, değerli zamanını alan yüzlerce, binlerce kişiden sadece üçü dördü babamın ölümünden sonra Nesin Vakfı'nı yalnız bırakmadı. Diğerleri, ne yiyip içiyorsunuz, bir şeye ihtiyacınız var mı, aç mısınız susuz musunuz diye bir defa bile arayıp sormadı. Babamın kemiklerini sızlatıyormuşum! Hadi ordan! Ruhu şad oluyordur yaptıklarımızı gördükçe."

Ali Nesin eleştirilere yanıt verdi: Hadi ordan

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