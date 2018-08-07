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Ali Nesin kendini eleştiren Kemalistlere yüklendi

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Matematikçiler Birliği'nin verdiği Leelavati Ödülü'nü alan Ali Nesin kendisine "Atatürkçü değil" diyenlerin meyhanede içmekten başka bir şey yapmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 21:29..
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Ali Nesin kendini eleştiren Kemalistlere yüklendi

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programına Prof. Dr. Ali Nesin konuk oldu.

Nesin, kendisini "Atatürkçü değil" diyerek eleştirenlere sert sözlerle yüklendi.

"ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYORLAR"

Programda Kübra Par, Prof. Dr. Ali Nesin'in geçmişte söylediği; "Beni eleştirenlerin çoğunu hangi meyhanede bulacağımı biliyorum." sözünü hatırlatınca Nesin şunları ekledi; "Hiçbir şey yapmazlar. Ellerini taşın altına koymazlar. Tek bildikleri laf, laf, laf, laf. Beni Atatürkçü değilim diye eleştiriyorlar. Atatürkçülük ne demektir? Aydınlanmacılık değil midir? Aydınlanma hareketi değil midir? Aydınlanma da; matematik, bilim değil midir? Benden daha fazla bu ülkenin matematiğine, bilimine çaba harcamış birisi var mı? Atatürk'ün yolunda giden benim, onlar meyhanelerde içerler. Biliyorum onları."

Ali Nesin: Bana Atatürkçü değil diyenler meyhanede içenler VİDEO

Ali Nesin'e matematik dünyasından büyük ödül haberi
Ali Nesin kendini eleştiren Kemalistlere yüklendi

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