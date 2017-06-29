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Ali Nesin tepkilere cevap verdi

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, sosyal medyada kendisine yönelik tepkilerin ardından yeni bir mesaj paylaştı.

29.06.2017 - 20:09
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Ali Nesin tepkilere cevap verdi

Aziz Nesin’in oğlu, matematik profesörü Ali Nesin’in Atatürk’ün adını verdiği Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi binasına ilişkin yazdıkları tepki toplamıştı.

Binanın çirkin olduğunu kaleme alan Nesin, duvarında Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünün yazmasını da eleştirmişti.

" BÖYLE DİLE BÖYLE ZEVK"

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Ali Nesin, "Twitter'da bana "pis herif, haşere, salon halısına sı..n çocuk, bölücü, iğrenç, gerizekâlı, sı..ın, Cumhuriyet düşmanı, gerici, meczup, avanak, şerefsiz, yalaka, eşek, gerzek, s..... g.." diyerek DTCF binasının aslında güzel olduğunu kanıtlamaya çalışıyor solcu ve kemalist vatandaşlarımız. Böyle dile böyle zevk! Şeytan, işi gücü bırak, bunların ipliğini pazara çıkar diyor!" dedi.

Ali Nesin tepkilere cevap verdi

FOTOĞRAF: Ali Nesin'in Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi binasına ilişkin yazısı

Ali Nesin tepkilere cevap verdi

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