taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.734
USD
5,0573
EURO
5,8859
ALTIN
197,72
PETR
71,8900

Ali Nesin'e matematik dünyasından büyük ödül

Uluslararası Matematikçiler Birliği'nin verdiği Leelavati Ödülü'nü Türkiye'den Prof. Dr. Ali Nesin aldı.

AA | 02.08.2018 - 14:58..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Kanadalı matematikçi John Charles Fields’in adını taşıyan ve 1932 yılından beri verilen Fields Madalyası ödülünü İran'ın Merivan kentinde doğan, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi matematikçi Caucher Birkar alırken, Türkiye’den Prof. Dr. Ali Nesin de Leelavati Ödülü'nin sahibi oldu.

ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLDÜ

Prof. Dr. Ali Nesin, matematiğe yönelik toplumsal farkındalığın artmasına katkılarından ve özellikle matematiğin keşfi, eğitimi ve araştırması için olağanüstü bir yer olarak tanımlanan Matemetik Köyü için Uluslararası Matematik Birliği'nin Leelavati Ödülü'ne layık görüldü.

Ali Nesin'e matematik dünyasından büyük ödül

MATEMATİĞİN NOBELİ

Uluslararası Matematikçiler Birliği, 4 senede bir yapılan Uluslararası Matematikçiler Kongresi’nde 2, 3 ya da 4 matematikçiye Fields Madalyası veriyor. Kanadalı matematikçi John Charles Fields'in adını taşıyan ödül 1936 yılından itibaren veriliyor ve bilim dünyasında matematiğin Nobel’i olarak biliniyor.

ALİ NESİN KİMDİR?

1956 yılında İstanbul'da doğan Ali Nesin, Paris VII Üniversitesi'nden mezun oldu. Nesin daha sonra matematikten "maitrise" derecesini aldı.

Sonrasında Yale Üniversitesi'nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Nesin, 1985-1986 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 

1987-1989 seneleri arasında Notre Dame Üniversitesi'nde yardımcı doçent, ardından 1995 senesine kadar Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampusü'nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yaptı. Babası Aziz Nesin'in 1995 senesinde ölümü üzerine yurda kesin dönüş yaptı ve Nesin Vakfı yöneticiliğini üstlendi.

Ali Nesin'e matematik dünyasından büyük ödül

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

280
Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

414
ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

342
Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

56
4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

121
Gürsel Erol'un ABD'nin yaptırım kararına karşı tavrı net

Gürsel Erol'un ABD'nin yaptırım kararına karşı tavrı net

100
Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM