Ali Şeker Meclis'te canlı yayın sistemi kurdu

Daha önce de Meclis'te profesyonel kamera ve ekipmanlarla çekimler yapan CHP'li Ali Şeker, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yine canlı yayın sistemi kurdu.

GÖRÜŞMELERİ CANLI YAYINLADI

CHP'nin Cevat Kellesi olarak bilinen Şeker, Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın tarafından yayını durdurması için uyarıldı.

"TRİPOTUNU KALDIR"

Genel Kurul’a pankart ve dövizin yanısıra hiçbir materyal sokulamayacağını belirten Aydın, tripotun kaldırılmasını istedi. CHP'li Şeker'de yayını durdurmayınca Genel Kurul'a ara verildi.

CHP'li milletvekili Ali Şeker, profesyonel kamera, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve ekipmanlarıyla Meclis'teki canlı yayınlarıyla dikkat çekmişti.

CHP'li vekili ve canlı yayın araçları Levent Kırca'nın Olacak O Kadar'daki efsane tiplemesi Hamit El Sabah ve kameramanı Cevap Kelle'yi hatırlatıyor.