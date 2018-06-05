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Ali Sunal ve eşi balayına çıktı

Ali Sunal, geçen mart ayında dünyaevine girdiği Nazlı Kurbanzade’yle Bodrum’da görüntülendi.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 08:53..
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Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti, mart ayında Beşiktaş'taki Swissotel'de nikah masasına oturmuştu. İşlerinden dolayı balayına çıkamadıklarını söyleyen Ali Sunal, ‘Güldür Güldür’ programının sezon finali yapmasıyla tatile geldiklerini söyledi.

Ali Sunal ve eşi balayına çıktı

"BENDE PROJE ÇOK"

Ali Sunal’a sinema filmi sorulduğunda, ”Bende ne projeler var, zamanla ortaya çıkacak" şeklinde yanıtladı. Babası Kemal Sunal’ın ‘Tosun Paşa’ filminin Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz’ın tekrardan beyaz perdeye taşımak istedikleri haberlerini bilmediğini söyleyen Ali Sunal, ”O filmler öyle güzel" diye yanıtladı.

"BAŞKA BİR UYARLAMA OLABİLİR"

Ali Sunal’a babasının eski filmlerini tekrardan günümüze uyarlamak isteyip istemediği sorulunda ise, "Belki başka bir uyarlama olabilir." dedi.

Çift şimdi Fenerbahçe'deki 5 milyonluk dairelerinde oturuyor.

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