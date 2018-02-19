Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

Oyuncu Gökçe Bahadır ile olan evliliğini 7 ayda bitirince aradığı aşkı senelerdir bulamayan Ali Sunal, önümüzdeki yaz evleniyor. Sunal ve nişanlısı Avukat Nazlı Kurbanzade bu yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara şimdiden başladı.

Ali Sunal’ın annesi Gül Sunal da müstakbel gelinini çok sevdiğini söylemişti.

NİŞANLISI SOSYETEDEN

Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı.