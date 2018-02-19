taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7544
EURO
4,6619
ALTIN
162,66
PETR
65,2900

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ve Avukat Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Magazin

Oyuncu Gökçe Bahadır ile olan evliliğini 7 ayda bitirince aradığı aşkı senelerdir bulamayan Ali Sunal, önümüzdeki yaz evleniyor. Sunal ve nişanlısı Avukat Nazlı Kurbanzade bu yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara şimdiden başladı.

Ali Sunal’ın annesi Gül Sunal da müstakbel gelinini çok sevdiğini söylemişti.

NİŞANLISI SOSYETEDEN

Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor. Öte yandan Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reuters: Esad Afrin'e girecek

Reuters: Esad Afrin'e girecek

399
Alper Uçar ve Alisa finale kaldı

Alper Uçar ve Alisa finale kaldı

69
Rus oyuncu Türk vatandaşı olup askere gitti

Rus oyuncu Türk vatandaşı olup askere gitti

65
İran'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt

İran'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt

18
Real Madrid Betis deplasmanında 5 attı

Real Madrid Betis deplasmanında 5 attı

4
Almanya'da oklar Netanyahu'ya çevrildi

Almanya'da oklar Netanyahu'ya çevrildi

11
Ardahan'da mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı

Ardahan'da mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM