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Ali Tarakçı'ya saldırıyla ilgili 3 gözaltı

Gazeteci Ali Tarakçı'nın silahla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

22.11.2017 - 11:12
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TARAKÇI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tarakçı'nın, 20 Kasım'da Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişiler tarafından silahla ayağından vurulması olayına yönelik çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin içinde bulunduğu otomobili T.E'nin kullandığını, V.K'nın ise Tarakçı'ya ateş ettiğini belirledi.

3 EL ATEŞ ETTİ

Polis ekiplerinin Esenyurt'ta düzenlediği operasyonda, şüphelilerden T.E ve R.Y. 20 Kasım'da, V.K. ise bu sabah yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta 20 Kasım'da aracıyla seyreden gazeteci Ali Tarakçı, trafikte tartıştığı kişiler tarafından ayağından silahla vurulmuş, saldırganlar olaydan sonra kaçmıştı.

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