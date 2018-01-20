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Aliağa’da gelişen sanayi konut talebini artırıyor

İzmir Aliağa'da sanayinin gelişmesi konuta olan ihtiyacını en üst seviyeye çıkarıyor.

İHA | 20.01.2018 - 18:05..
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Türkiye’nin dev işletmelerine ev sahipliği yapan Aliağa’da ekonomik büyümenin neden olduğu hızlı nüfus artışına paralel olarak yeni konut talebi de artarak devam ediyor.

2017'DE RUHSAT ALIMI ARTTI

İzmir Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü verilerine göre, son iki yılda alınan yapı ruhsatları ile yapılan yeni konutlar Siteler Mahallesi ve Yeni Mahalle’de yoğunlaşırken; buna paralel olarak verilen ruhsat sayısında da ciddi bir artış olduğu gözlendi. 2016 yılında 138 yapı ruhsatı alınırken; 2017 yılında bu rakamın yüzde yüz otuz beş oranla artarak 325’e ulaştığı bilgisi edinildi.

2016 yılında alınan 138 yapı ruhsatı ile 925 daire, 56 ofis iş yeri, 10 sanayi tesisi inşaatı ve 1 otel inşaatı tamamlandı. 2017 yılında ise alınan 325 yapı ruhsatı ile 2 bin 554 daire 164 ofis iş yeri, 7 sanayi tesisi inşaatı, 2 otel inşaatı imalatı devam ediyor. 2016 yılında imal edilen tüm imalatların tamamının satıldığı bilgisine ulaşıldı. 2017 yılında alınan yapı ruhsatı ile 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ya da inşaatı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelinen konutların bin 323 adedi ise yapı kullanma belgesi ile elektrik, su, doğalgaz vb. abonelikleri alınarak taşınmaya hazır hale geldi.

Son iki yılda yapılan yeni konutlar Siteler Mahallesi ile Yeni Mahalle’de yoğunlaşırken, buna paralel olarak kent merkezindeki yenileme projelerinin de azımsanmayacak rakamlarda olduğu konunun uzmanlarının aktardığı bilgiler arasında.

OCAK ORTASINDA 4 BİN KONUT

TÜPRAŞ, PETKİM, Star Rafinerisi, ALOSBİ ve limanlar gibi Türkiye’nin dev işletmelerine ev sahipliği yapan Aliağa’da ekonomik büyümenin neden olduğu hızlı nüfus artışına paralel olarak yeni konut talebi de artarak devam ediyor.
İnşaat sektörünün önde gelen üreticileri, gerçekleşen satışlarda ilçe dışından yatırım amaçlı gelen yatırımcılara yapılan konut satışlarının da önemli bir yüzde tuttuğuna dikkat çekti. Satılan konutların tamamına yakını ise bin ile bin 750 TL gibi rakamlara eşyasız ve eşyalı olarak kiraya verildiği belirtildi.

Üreticiler, 2017 yılında alınan yapı ruhsatlarıyla üretilen ve tamamlanmak üzere olan 2 bin 554 lüks konut olduğunu ifade ederken, yapı kullanma belgesi ile oturuma hazır hale getirilen bin 323 konutun eklenmesiyle bu sayının 4 binlere yaklaşacağı belirtildi. Ayrıca Ocak ayı ortasında rakamların 4 bin konutu bulduğu öğrenildi.

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