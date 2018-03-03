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Alıkoyulan mültecilere operasyon

İstanbul Fatih’te kimliği belirsiz kişilerce bir evin bodrum katında elleri bağlı şekilde alıkoyulan 10 göçmen, polisin baskını sonrası kurtarıldı.

İHA | 03.03.2018 - 10:17..
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Polisin baskınını fark eden zanlılar kaçarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alıkoyulan mültecilere operasyon

MÜLTECİLERİ DOLANDIRDILAR

Olay, geçtiğimiz akşam saat 19.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Uzun Yusuf Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Avrupa’ya kaçırmak vaadiyle 10 mülteciyle para karşılığında anlaştı.

Mültecilerden para alan kişi ya da kişiler, anlaştıkları mültecileri Avrupa’ya gitmeden önce bir süre barınmaları için Fatih’te bir apartmanın bodrum katına götürdü.

REHİN TUTTULAR

Burada mültecilerin ellerini bağlayan zanlılar, günlerce mültecileri alıkoydu. Bodrum katının yan dairesini kiraya vermek için binaya giren emlakçı, yan daireden gelen sesler üzerine şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, zorla alıkoyulan 10 mülteciyi elleri bağlı şekilde buldu. Polisin baskınını fark eden zanlılar kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis baskınıyla kurtarılan mülteciler, ifadeleri alınmak üzere ilçe karakoluna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


ZANLILARIN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisin baskınını fark ederek olay yerinden uzaklaşan iki zanlı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde, polisin geldiğini fark eden zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor.

"10-15 KİŞİNİN ELLERİ BAĞLIYDI"

Alıkoyulan mültecilerin kurtarılma anını anlatan Yavuz Cafer, “Dün akşam polis geldi buraya. Karşı daireye girdiler. 10-15 kişinin eli bağlıydı. İçeride alıkoyulmuşlar. Rehin almışlar onları. Polisler kurtardı. Onları oraya kimin götürdüğünü bilmiyorum. İçeriden çıkarılan bir kişinin ellerinin bağlı olduğunu gördüm” dedi.

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