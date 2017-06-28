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Alınan önlemler kazalardaki ölüm oranını azalttı

Trafikte alınan yoğun önlemler ve sıkı denetimlerle Ramazan Bayramı tatili süresince ölümlü trafik kazaları sayısında düşüş yaşandı.

28.06.2017 - 15:11
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Son 10 yılda kazaların yoğun olduğu 20 kara noktada, havadan takip ve 10 kilometrede bir denetim ekiplerinin görevlendirilmesi sonucu ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

BU YIL GÜNLÜK ORTALAMA 459 KAZA OLDU

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu yıl Ramazan Bayramı tatili süresince günlük ortalama 459 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 16 kişi hayatını kaybederken bin 62 kişi ise yaralandı. Bayram tatili süresince gerçekleşen bin 837 trafik kazasında 62 kişi hayatını kaybederken 4 bin 247 kişi yaralandı.

SON 10 YILDA BAYRAMLARDA 1681 KAZA YAŞANDI

Son 13 yılda bayram tatillerinin 4 güne denk geldiği 2004, 2005, 2007, 2009, 2012 ve 2015 yılları Ramazan Bayramı trafik kazası verilerine göre, söz konusu dönemlerde ortalama bin 681 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ortalama 97 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 858 kişi de yaralandı.

Alınan önlemler kazalardaki ölüm oranını azalttı

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜZDE 36 AZALDI

Aynı dönemlerle bu yıl karşılaştırıldığında hem toplam hem de günlük ortalama kaza sayılarında artış yaşansa da hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 36 düşüş meydana geldi. Ramazan Bayramı tatilinin 4 gün olduğu 2015 yılı ile kıyaslandığında ise kazalarda toplam ve günlük ortalama hayatını kaybeden vatandaş sayısında yüzde 11 düşüş yaşandı.

Alınan önlemler kazalardaki ölüm oranını azalttı

60 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

Bayram süresince toplam 60 bin personel, 24 bin 500 resmi ekip, bin 340 sivil ekip, 3 bin 40 radar aracı, 12 helikopter, 404 insansız hava aracı trafik güvenliği için görev yaptı. Son 10 yılda kazaların yoğun olduğu 20 güzergahta, havadan takip ve 10 kilometrede bir denetim ekiplerinin oluşturulması sonucu bu bayram tatilinde ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

52 BİN 950 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimlerde 345 bin 400 araç kontrol edilirken araç sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 52 bin 950 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. Meydana gelen ölümlü kazaların 10’una motosikletlerin karıştığı tespit edildi. Bayram süresince yolcu ve tur otobüslerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde sivil personel de görevlendirildi. 4 günlük tatil süresince yolcu ve tur otobüslerinin karıştığı trafik kazalarında 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Alınan önlemler kazalardaki ölüm oranını azalttı

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