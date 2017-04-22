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Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

22.04.2017 - 09:26
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Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

İlk kez aşk hayatından bahseden Alişan, hayatında biri olduğunu söyledi. Günaydın'a verdiği röportajında sevgilisini şu ifadelerle anlattı:

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

"Görüştüğüm biri var ama şu anda ismini söyleyemem. İlişkimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde giderse, en kısa zamanda mutluluğumu paylaşacağım inşallah.  Belki tanırsınız; herkes tanımıyordur ama tanıyanlar vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz ve her şey çok güzel gidiyor. Bu evreyi geçersek, en çok istediğim şey evlenmek... Mutlu sona ulaşacağım inşallah."

"CUMHURBAŞKANIMIZA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"

Alişan, "O zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğiniz sözü tutuyorsunuz." sorusunun sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Verdiğim sözün tarihi nisan ayında doluyordu. Evlenmesem de, verdiğim sözü tuttum ve birini buldum. Yarı yarıya sözümü tutmuş oldum. Cumhurbaşkanımız'ın düğünüme gelmesini çok isterim. En büyük hayalim bu. Kendisi bana söz vermişti; inşallah uygun olursa düğünüme gelecek. Bir de İbrahim Tatlıses'in düğünümde şarkı söylemesini hayal ediyorum çünkü kendisi benim idolüm."

Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

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