Alişan: Demet'i affetmem için zeytin arazisi lazım

Alişan, önceki gün yeğeni Eyşan’la Akmerkez’de görüntülendi.

Şarkıcı, yıllardır dargın olduğu Demet Akalın’la arasındaki buzların eridiği yönündeki haberlere ayaküstü yanıt verdi: “Hakaretler vardı, programım bittiğinde atılan tweet’ler vardı. Bunların silinmesi için zeytin dalı değil zeytin arazisi lazım.”

Alişan, daha önce katıldığı bir programda Demet Akalın ile ilgili soruya "Benim programım bittiği zaman arkada ağlayan bir ekip var ve 5 dakika sonra atılan tweet'ler bilmem neler var. Ben bunları unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor." diye cevap verdi.

"ACIYOR, ACIYOR"

Demet Akalın ise Alişan'ın sözlerine attığı mesajla karşılık vermişti. "'Acıyor, acıyor' diye tweet attığı günü biz de unutmadık. Kral Tv müzik ödüllerinde ben 'En iyi kadın popçu' ödülünü alamayınca atılmıştı. Aramızdaki kavga asla hortlamaz. Sadece hatırlatmak istedim. Yavrusuyla, karısıyla mutluluklar diliyorum ona..."

