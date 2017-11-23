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Alişan gelinin ayakkabısının akt

Önceki gün bir düğünde sahneye çıkan Alişan, adetlere uyup gelinin ayakkabısının altına adını yazdırdı.

23.11.2017 - 07:10
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Alişan, hafta sonu Mehmet Badıllı ile Sultan Öztürk’ün Pendik'teki düğünlerinde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, bekarların gelin ayakkabısının altına isim yazma geleneğine de uydu.

Gelin ayakkabısının altında uzun bir liste vardı. Alişan’ın adının özel olarak çizilmiş gibi net şekilde silinmesi, bekarlık günlerinin bittiği şeklinde yorumlandı.

Alişan gelinin ayakkabısının akt

KINAYI DEMET AKALIN YAKTI

Sultan Öztürk, kına gecesini de aynı otelde yaptı. O gecede Demet Akalın konser verdi. Gelinin kınasını yakan isim yine Akalın oldu.

Alişan gelinin ayakkabısının akt

Alişan gelinin ayakkabısının akt

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