Alişan ile Buse Varol Bodrum'da

Alişan ile oyuncu Buse Varol, 6 Mayıs’ta Swissotel’de yapılan 900 kişilik düğünle evlenmişti.
BALAYI YAPAMAMIŞLARDI
Buse Varol nikah sonrası TRT’deki ‘Payitaht Abdülhamit’ın setine koşmuş, çift balayı yapamamıştı.
BUSE VAROL'UN KARNI BELLİ
3 aylık hamile olan Buse Varol ile eşi Alişan, Bodrum-Güvercinlik’teki Titanic Deluxe Hotel’de görüntülendi. Buse Varol’un büyüyen karnı belliydi.
Alişan ile Buse Varol cep telefonlarından ayrılamadı. Denize bile su geçirmez telefonla giren Alişan eşinin sürekli fotoğraflarını çekti.