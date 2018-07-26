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Alişan ile Buse Varol Bodrum'da

3 aylık hamile olan Buse Varol ile eşi Alişan, Bodrum-Güvercinlik’te tatil yapıyor.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 07:40..
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Alişan ile oyuncu Buse Varol, 6 Mayıs’ta Swissotel’de yapılan 900 kişilik düğünle evlenmişti.

BALAYI YAPAMAMIŞLARDI

Buse Varol nikah sonrası TRT’deki ‘Payitaht Abdülhamit’ın setine koşmuş, çift balayı yapamamıştı.

Alişan ile Buse Varol Bodrum'da

BUSE VAROL'UN KARNI BELLİ

3 aylık hamile olan Buse Varol ile eşi Alişan, Bodrum-Güvercinlik’teki Titanic Deluxe Hotel’de görüntülendi. Buse Varol’un büyüyen karnı belliydi.

Alişan ile Buse Varol Bodrum'da

Alişan ile Buse Varol cep telefonlarından ayrılamadı. Denize bile su geçirmez telefonla giren Alişan eşinin sürekli fotoğraflarını çekti.

Alişan ile Buse Varol Bodrum'da

Alişan ile Buse Varol Bodrum'da

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