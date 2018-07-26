Alişan ile Buse Varol Bodrum'da

3 aylık hamile olan Buse Varol ile eşi Alişan, Bodrum-Güvercinlik’te tatil yapıyor.

Yaklaşık 2 aydır bekletilen 222 at için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle geldikleri şehirlere gönderilme kararı verdildi.

1 Kamudan 400 bine yakın bedelli başvurusu bekleniyor TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik için yaş sınırı belli oldu. 1 Ocak 1994 doğumluların da dahil edildi. Kamuda çalışan ve bedelli askerlikten yararlanabileceklerin sayısı açıklandı.

2 Torba teklifte sağlık sektörü için karar Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak ve sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak gibi birçok amaç için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.

3 Bakan Zehra Selçuk, Bahar Doğrul için devreye girdi Sosyal medya hesabından amcası tarafından taciz edildiğini söyleyen Bahar Doğrul'a Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı'ndan destek geldi.

4 Bursa'da karaya vuran yunusları kestiler Bursa'da karaya vuran yunus balıkları bazı kişiler tarafından kesildi. Kameralara yansıyan görüntülerin emniyetin eline ulaşması sonucu soruşturma başlatıldı.

5 ABD ve AB ticaret anlaşması yaptı Trump ve Juncker arasındaki toplantıda anlaşma sağlandı. Buna göre; AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife dışı kısıtlamaları ve sübvansiyonlar sıfırlandı.

6 3 bin 320 hakim ve savcı hakkında karar alındı Adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değiştiği açıklandı.